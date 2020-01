خواكين فينيكس ورينيه زيلويجر الأفضل في "جولدن جلوب"

أعلنت إدارة جائزة جولدن جلوب Golden globes 2020، مساء الأحد، أسماء الفائزين في النسخة الـ77 من الجائزة التي تعد من أهم وأشهر الأحداث الفنية على الساحة العالمية وينتظرها مشاهير الفن سنويا.





وفازت النجمة رينيه زيلويجر بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Judy، وأعلن عن الجائزة النجم المصري العالمي رامي مالك.



وحصد خواكين فينيكس جائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم الجوكر. وفازت أوليفيا كولمان بأفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني لفئة الدراما عن دورها بمسلسل The Crown.





وفازت لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Marriage Story، فيما فازت أغنية (I'm Gonna) (Love Me Again) بأفضل أغنية فيلم من فيلم Rocketman .

وحصد فيلم Missing Link جائزة أفضل فيلم تحريك متفوقا على أفلام Frozen و"How to Train Your Dragon: The Hidden World" و"Toy Story 4" و"Lion King"، فيما نال كوينتن تارانتينو بجائزة أفضل سيناريو عن Once Upon a Time in Hollywood.

وحصد الفيلم الكوري الجنوبي "طفيلي" (Parasite) جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية. وفاز النجم راسل كرو بجائزة أفضل أداء لممثل فى سلسلة محدودة أو فيلم موشن مصنوع للتلفزيون عن دوره في The Loudest Voice، وتغيب راسل عن الحضور، بسبب حرائق أستراليا.





ونال الممثل المصري العالمي رامي يوسف بجائزة أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني-موسيقي أو كوميدي، عن مسلسل "رامي"، وعلق أثناء تسلمه الجائزة قائلا: "الله أكبر".

حضر الحفل النجم المصرى العالمي رامى مالك والنجمات كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت.





وحضر إلى السجادة الحمراء للحفل الفنان اللبناني توني شلهوب وإلتون جون وصوفيا فيرجارا وجو مانجانيلو وشايلين وودلي، والنجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبي وكيت هارينجتون وأنسيل إلجورت وأوليفيا كولمان وكايتلين ديفير وعارضة الأزياء شانتيل براون يونج والمذيعة ألين دي جينيريس وزوجتها بورشيا دى روسي.

إلى جانب حضور ناعومي واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت و داكوتا فانينج ونيكول الأنصاري كوكس وسينثيا إيريفو وكيت ماكينون وجيليان أندرسون وآنا دى أرماس وويسلى سنايبس وستيفن موير وآنا باكوين ولورين جراهام، والمغنية صوفيا كارسون، ومقدمة البرامج جيني ماي وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج وريان سيكريست وجو ألوين.