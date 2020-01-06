"باراسيت" يفوز بجائزة "جولدن جلوب" أفضل فيلم أجنبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز فيلم "باراسيت" بجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب"، مساء الأحد، ليصبح أول فيلم كوري جنوبي يفوز بهذه الجائزة. ويتناول الفيلم، الذي أخرجه المخرج بونج جون هو، قصة أسرة كورية فقيرة تدمج نفسها في حياة عائلة ثرية. حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب" Golden Globe Awards لعام 2020، هي الدورة الـ77 من الجائزة التي تعد من أهم وأشهر الأحداث الفنية، التي ينتظرها مشاهير العالم سنويًا، ويُقام قبل شهر واحد فقط من حفل توزيع الأوسكار.

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