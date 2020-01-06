نيكول كيدمان تواجه حرائق أستراليا بنصف مليون دولار

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: استبقت النجمة العالمية نيكول كيدمان حفل غولدن غلوب في كاليفورنيا بحوارٍ أطلت فيه باكية حزناً على حرائق الغابات الضخمة في أستراليا بحسب التقارير التي أشارت أيضاً إلى أنها تشعر بحزنٍ كبير على الوضع البيئي في ريف بلادها، حيث نشأت، ولها ممتلكات خاصة قريبة من ألسنة النار.
وكانت الممثلة الأسترالية قد أعلنت وزوجها كيث اربان، أنهما تبرعا بمبلغ نصف مليون دولار للمساعدة فى مواجهة الحرائق الضخمة التي تشهدها استراليا التي فقدت جزءاً كبيراً من غاباتها. حيث دمرت بيوتا وهُجِّرَت العديد من القرى المحاذية لمنطقة الغابات. علماً أن الأكادميين في جامعة سيدني أشاروا إلى كارثة بيئية وحيوانية جراء استمرار الحرائق التي قضت على نحو نصف مليار حيوان منذ اندلاعها.
ونشرت "كيدمان" عبر حسابها على "إنستغرام" لائحة بروابط التبرعات للمساهمة بإطفاء الحرائق، كاتبة: "ندعم بصلواتنا كل المتضررين من الحرائق في جميع أنحاء أستراليا، ونتبرع بمبلغ 500000 دولار لخدمات إطفاء الحرائق الريفية الذين يقومون جميعًا بعملهم ويعطون الكثير في الوقت الحالي."
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