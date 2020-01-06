المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين يؤكد: السماح لمحمد الشرنوبي بالغناء كلام فارغ

متابعة بتجــــــــــرد: ما زالت أزمة الفنان المصري محمد الشرنوبي ومنعه من الغناء بقرار من نقابة الموسيقيين بسبب خلافاته مع خطيبته ومديرة أعماله السابقة المنتجة سارة الطباخ تطفو على السطح بين حين وآخر.

وكان آخر فصول الأزمة عدم السماح بعرض فيلم “بنات ثانوي” إذا كانت هناك أغنيات للشرنوبي، ورغم تأكيد صناع الفيلم بأن الشرنوبي يشارك في العمل ممثلاً فقط إلا أن نقابة الموسيقيين ممثلة بسعد المتولي المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية الذي أكد أن الحديث عن عودة محمد الشرنوبي للغناء في الفيلم “كلام فارغ”.

وقال فى تصريحات صحافية: “القانون يلزم العضو الموقوف عن الغناء بالامتثال وإلا فمصيره الشطب، ومحمد الشرنوبي لم يحصل حتى على عضوية كاملة، ولا يزال عضواً منتسباً”.

وأضاف: “حاولت أسرة مسلسل “بخط اليد” قبل أيام تمرير تتر بصوته، ولكن مجلس النقابة أصدر قراراً بوقفه قبل أشهر ولا يزال قائماً، حتى يحل خلافاته مع منتجة أعماله سارة الطباخ”.

وكان محمد الشرنوبي قد حاول الانضمام لأسرة فيلم “شريط 6” قبل حوالى شهرين، ولكن منتج العمل تراجع في اللحظات الأخيرة خوفاً من الدخول فى مشاكل قضائية.