شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة مسار إجبارى تحيى 3 حفلات غنائية بـ6 أكتوبر فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى فريق مسار إجباري يوم الخميس والجمعة والسبت 9و 10 و11 من الشهر الحالي 3 حفلات غنائية فى الشيخ زايد.

ومن المقرر أن يقدم مسار إجبارى خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الفنية منها "طريق تانى، للحزن أصول، مساومات، فاكرة، برنس، بقيت حاوي، مفيش حاجة، كانت هتفرق، صباحك، زيك أنا، نهاية الحكاوي، انا هويت، يا ريتك معايا" وغيرها.

من ناحية أخرى شارك فريق مسار إجباري في فترة الماضية بحفلين الأول بمهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية، والثانى بمهرجان مهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبي للموسيقى والغناء.

واحتفلت مسار إجبارى مؤخرًا بإطلاق ألبومها الثالث فى مسيرتها الغنائية الممتدة لقرابة ست سنوات.

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ويضم "الألبوم" فى جعبته 10 أغنيات مختلفة، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب مصور، كما تحمل كل أغنية شخصية موسيقية مغايرة عن "ستايل" مسار إجبارى المعتاد خلال ألبوميها الماضيين، "تقع وتقوم" و"اقرأ الخبر"، منها "نضرنى زين" بطريقتها البدوية" و"فاكرة" بلمستها الرومانسية، بجانب ديو "كائن فضائى" بمشاركة فرقة MTM، بالإضافة إلى أغنيتين تم إصدارهما من قبل بشكل "أغانى منفردة"، وهما "مطلوب حبيب" و"مساومات".

الجدير بالذكر أن فرقة مسار إجبارى هى فرقة مصرية سكندرية ، تأسست عام 2005 ، واشتهرت بتقديم أعمال تتناول القضايا الإجتماعية المعاصرة من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية ، قدمت الفرقة الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة كما شاركت فى العديد من المهرجانات الدولية فى مالطا، إيطاليا ، تركيا، مقدونيا ، الكويت، الإمارات العربية وتنزانيا .