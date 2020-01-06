شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يستكمل تصوير مشاهد "الخطة العامية" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل النجم على ربيع مشاهد فيلم "الخطة العامية" اليوم الاثنين، وذلك بعدما حصل فريق العمل علي أجازة قصيرة من التصوير خلال الفترة الماضية تزامنت مع الاحتفال بليلة رأس السنة وأعياد الكريسماس.

على ربيع كان قد قام مؤخراً بتصوير عدة مشاهد له ما بين طريق إسكندرية الصحراوي وبولاق بالإضافة إلى منطقة وسط البلد أيضاً، حيث صور داخلها عدة مشاهد مع الفنانة غادة عادل بالتحديد.

فيلم "الخطة العامية" يشارك فيه إلى جانب على ربيع العديد من النجوم منهم عمرو عبد الجليل، غادة عادل، محمد عبد الرحمن، وهو من تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، وتدور قصة الفيلم حول محاولة على ربيع سرقة بنك، من خلال الشخصية المختلفة الذي يلعبها.

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على جانب آخر يستعد الفنان على ربيع لبدء تصوير مسلسل "وصل أمانة" الذي سيقوم بتصويره خلال الشهر الجاري، والذي يشاركه في البطولة الفنان مصطفى خاطر حيث يظهرا معاً للمرة الأولي في الدراما بعد سنوات من العمل معاً في "مسرح مصر"، وذلك تمهيداً لعرض المسلسل ضمن سباق دراما رمضان 2020، وهو المسلسل الذي تدور فكرته حول حلقات منفصلة متصلة.

هذا وكان الفنان على ربيع علق علي برودة الطقس الشديدة التي تنتاب البلاد مؤخراً من خلال نشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام،.. وظهر خلال الصورة ملثم يرتدى جاكيت باللون البرتقالي والاسود ليسخر فيها من شدة برودة الجو، كما علق عليها بكتابة : ايه الجو دا.