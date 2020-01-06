شكرا لقرائتكم خبر عن Once Upon a Time يفوز بجائزة أفضل فيلم كوميدى بجولدن جلوب 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فيلم Once Upon a Time in Hollywood بجائزة جولدن جلوب أفضل فيلم موسيقى أو كوميدى. فيما فازت أوليفيا كولمان بـجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة فى أحسن مسلسل تلفزيوني لفئة الدراما عن دورها بمسلسل The Crown. وحصدت لورا ديرن جائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Marriage Story ، فيما فازت أغنية (I'm Gonna) Love Me Again بجائزة جولدن جلوب أفضل أغنية فيلم من فيلم Rocketman فيما فاز فيلم Missing Link بجائزة جولدن جلوب أفضل فيلم أنيميشن متوفقا علي أفلام Frozen و "How to Train Your Dragon: The Hidden World" و "Toy Story 4" و "Lion King". فاز فيلم Missing Link بجائزة جولدن جلوب أفضل فيلم أنيميشن متوفقا على أفلام Frozen و "How to Train Your Dragon: The Hidden World" و "Toy Story 4" و "Lion King"، فيما فاز Once Upon a Time in Hollywood بجائزة أفضل سيناريو نالها كوينتن تارانتينو. Advertisements ومن جانب أخر، فاز الفيلم الكورى الجنوبى طفيلى "Parasite" بـجائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية. فيما تسلم أيضا النجم راسل كرو جائزة أفضل أداء لممثل فى سلسلة محدودة أو فيلم موشن مصنوع للتلفزيون عن دوره فى The Loudest Voice، وتغيب راسل عن الحضور وذلك بسبب حرائق أستراليا. بينما نال الممثل المصرى العالمى رامى يوسف بجائزة جولدن جلوب أفضل أداء لممثل فى مسلسل تلفزيونى - موسيقى أو كوميدى، وذلك عن مسلسل رامى، وعلق أثناء تسلمه الجائزة قائلا "الله اكبر". حضر الحفل النجم المصرى العالمى رامى مالك والنجمات كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت إلى حفل حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، فيما سبق وحضر إلى السجادة الحمراء للحفل كل من الفنان اللبنانى تونى شلهوب وإلتون جون و صوفيا فيرجارا وجو مانغانيلو وشايلين وودلي، والنجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبى وكيت هارينجتون و أنسيل إلغورت و أوليفيا كولمان و كايتلين ديفير وعارضة الازياء شانتيل براون يونج والمذيعة ألين دى جينيريس وزوجتها بورشيا دى روسي، وناعومى واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت و داكوتا فانينج ونيكول الأنصارى كوكس و سينثيا إيريفو و كيت ماكينون و جيليان أندرسون و آنا دى أرماس و ويسلى سنايبس و ستيفن موير و آنا باكوين و لورين جراهام والمغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جينى ماى وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج و ريان سيكريست و جو ألوين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر Once Upon a Time يفوز بجائزة أفضل فيلم كوميدى بجولدن جلوب 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.