شكرا لقرائتكم خبر عن رامى يوسف يفوز بجائزة أفضل ممثل بـ جولدن جلوب 2020.. ويعلق بالعربية: الله أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الممثل المصرى العالمى رامي يوسف على جائزة جولدن جلوب 2020، بأفضل أداء لممثل بمسلسل تلفزيونى - موسيقى أو كوميدى، وذلك عن مسلسل رامى.

وعلق الفنان العالمي رامي يوسف أثناء تسلمه جائزة Golden globes 2020 ، قائلا بالعربية، "الله اكبر"، شاكرا الله على فوزه بجائزة أفضل ممثل بحفل جولدن جلوب 2020. وحضر حفل توزيع جولدن جلوب 2020 النجم المصرى العالمى رامى مالك والنجمات كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت، فيما سبق وحضر إلى السجادة الحمراء للحفل كل من الفنان اللبنانى تونى شلهوب وإلتون جون وصوفيا فيرجارا وجو مانغانيلو وشايلين وودلي، والنجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبى وكيت هارينجتون وأنسيل إلغورت وأوليفيا كولمان وكايتلين ديفير وعارضة الازياء شانتيل براون يونج والمذيعة ألين دى جينيريس وزوجتها بورشيا دى روسي، وناعومى واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت وداكوتا فانينج ونيكول الأنصارى كوكس وسينثيا إيريفو وكيت ماكينون وجيليان أندرسون وآنا دى أرماس وويسلى سنايبس وستيفن موير وآنا باكوين ولورين جراهام والمغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جينى ماى وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج وريان سيكريست وجو ألوين.

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