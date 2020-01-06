"مش فاهم حاجة".. نجوم الفن يعلقون على خبر استئصال صفاء سلطان للرحم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تفاعل نجوم الفن مع خبر خضوع الفنانة الأردنية صفاء سلطان، لعملية استئصال الرحم تجنبًا لمشكلات صحية في المستقبل، قبل أسبوعين في أحد ‏المستشفيات الخاصة، في الوقت الذي لم تعلن فيه سلطان الخبر.‏

وعلق نجوم الفن برسائل لصفاء سلطان، عبر صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" تعلن بها الخبر.

جومانا مراد

"حبيبتي الحمد لله على سلامتك".

أحمد زاهر

"حمدالله على سلامتك يا قمر، أنا مش فاهم حاجة هو فيه أيه؟؟؟".

محمود نصر

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"سلامتك صفاء، الله يحميكي".

ديما الجندي

"الحمدلله على سلامتك يا قلبي، ما تشوفي شر".

رنا الأبيض

"ألف ألف ألف الحمد الله على سلامتك صفاء الغالية مابتستاهلي إلا الصحة والعافية والنجاح والحب.. وإن شاء الله مابتشوفي شر ولا مرض بحياتك".

صباح الجزائري

"سلامة قلبك والحمد الله ع السلامة".