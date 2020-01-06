محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" فيديو لها، وهي تتفاعل مع أغنية "ملطشة القلوب" للفنان مصطفى شوقي.
وكتبت أسماء في تعليقها على الفيديو: "لحظات التجلي".
ويعرض لأسماء حاليًا مسلسل "الآنسة فرح"، من بطولتها، إلى جانب رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| كيف تفاعلت أسماء أبو اليزيد مع أغنية "ملطشة القلوب"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.