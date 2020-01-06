فيديو| كيف تفاعلت أسماء أبو اليزيد مع أغنية "ملطشة القلوب"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" فيديو لها، وهي تتفاعل مع أغنية "ملطشة القلوب" للفنان مصطفى شوقي.

وكتبت أسماء في تعليقها على الفيديو: "لحظات التجلي".

ويعرض لأسماء حاليًا مسلسل "الآنسة فرح"، من بطولتها، إلى جانب رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.