"Missing Link" أفضل فيلم رسوم متحركة في جولدن جلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

فاز فيلم الرسوم المتحركة Missing Link بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2020.

وتفوق الفيلم على فيلم Frozen II من إنتاج (Disney)، وفيلم "How to Train Your Dragon: The Hidden World" من إنتاج (Universal)، وفيلم "Toy Story 4" من إنتاج (Disney) وفيلم "Lion King".

الفيلم من تأليف وإخراج كريس باتلر، وقام بالأداء الصوتي فيه هيو جاكمان وزوي سالدانا وديفيد وليامز وستيفن فراي ومات لوكاس وتيموثي أوليفانت وأمريتا أشاريا وتشينغ فالديز-أران وإيما تومسون وزاك جاليفياناكيس.