تارانتينو يتفوق على سكورسيزي في حفل جولدن جلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

فاز المخرج كوينتن تارانتينو، بجائزة أفضل مخرج سينمائي في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2020 عن فيلمه "Once Upon A Time In Hollywood".

وتفوق كوينتن تارانتينو على الكوري الجنوبي بونج هو مخرج فيلم Parasite، وعلى سام ميندز مخرج فيلم "1917، وعلى تود فيلبس مخرج فيلم "Joker"، وسكورسيزي مخرج فيلم The Irishman.

"Once Upon A Time In Hollywood" أو "حدث ذات مرة في هوليوود" هو فيلم جريمة وإثارة أمريكي عُرض صيف 2019، من كتابة وإخراج كوينتن تارانتينو، ومن بطولة نخبة من النجوم، من بينهم ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وآل باتشينو ومارجوت روبي.