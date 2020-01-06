لورا ديرن تتفوق على جينفير لوبيز في جولدن جلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: فازت الممثلة لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في السينما في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2020، عن فيلم "Marriage Story". وتفوقت لورا على كاثي بيتس في فيلم (Richard Jewell)، وآنيت بنينج في (The Report) وجينفير لوبيز عن (Hustlers)، ومارجو روبي عن (Bombshell).

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