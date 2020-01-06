متفوقا على رامي مالك.. براين كوكس يفوز بجائزة أفضل ممثل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

فاز الفنان الأسكتلندي براين كوكس، بجائزة أفضل ممثل تلفزيوني درامي، عن دوره في مسلسل "Succession".

وتفوق كوكس على كيت هارينجتون عن مسلسل "Game of Thrones"، وعلى رامي مالك في "Mr. RoboT"، وعلى توبايس مينزيس في "The Crown"، وبيلي بورتر في "Pose".

وبراين كوكس ممثل اسكتلندي من مواليد 1 يونيو 1946، حاصل على جائزة الإيمي 2001 لأفضل ممثل في دور مساند عن دوره في فيلم نوريمبيرج، ظهر في العديد من الأفلام منها الساعة 25.