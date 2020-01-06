ألين دي جينيريس أفضل إعلامية في "جولدن جلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: فازت الإعلامية الأمريكية ألين دي جينيريس، بجالئزة جولدن جلوب عن برنامج كوميدي ببرنامجها الشهير "theEllenShow". ولفتت المذيعة ألين دي جينيريس الأنظار إليها على السجادة الحمراء لحفل الجولدن جلوب، حيث اصطحبت زوجتها بورشيا دي روسي. وألين من مواليد يناير 1958، هي ممثلة كوميدية أمريكية وكاتبة ومنتجة وناشطة مثلية، ولعبت جينيريس دور البطولة في المسرحية الهزلية الشعبية إلين من عام 1994 إلى عام 1998؛ ثم زادت شهرتها بتقديمها لبرنامج ألين دي جينيريس شو منذ عام 2003.

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