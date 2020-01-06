تراند اليوم : احتراق منزل فنانة شهيرة بمصر .. النيران التهمت كل شيء .. وهذه تفاصيل حالتها الصحية

التهمت النيران منزل فنانة شهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر ضمن إقليم القاهرة الكبرى .

ونجت الفنانة السورية المقيمة بمصر نادية سلامة من الموت المحقق بعد احتراق كامل محتويات شقتها.

وتبين أن ماسا كهربائيا اندلع داخل المدفأة التي كانت تستخدمها ليؤدي إلى حريق ضخم.

وحضرت قوات الحماية المدنية وفرضت كردونا أمنيا لمنع انتقال الحريق إلى المنازل المجاورة.

وحاولت نادية سلامة إنقاذ بعض المحتويات الثمينة داخل الشقة ما أدى إلى إصابتها باختناق وتم نقلها إلى المستشفى لكن حالتها مستقرة.

