تراند اليوم : فنان عالمي يهتف "الله أكبر ولله الحمد" أثناء تسلمه جائزة "جولدن جلوب" من جينفر أنيستون

هتف فنان عالمي بهتاف بدا مثيرا للجدل بعد حصوله على جائزة "أفضل ممثل في مسلسل كوميدي" بجوائز "جولدن جلوب".

وحصد الفنان الأمريكي صاحب الأصول المصرية "رامي يوسف" الجائزة المذكورة.

وفي أعقاب تسلم "يوسف" الجائزة من النجمة العالمية "جينفر أنيستون" علق قائلا: الحمدلله على فوزي بهذه الجائزة.

وهتف أثناء تسلمه الجائزة قائلا: "الله أكبر" .

وجائزة جولدن جلوب هي جائزة تقام كل عام تحت إشراف رابطة الصحافة الهولندية ويترشح لها الكثير من الفنانين كل عام.

