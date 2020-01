شاهد.. تفاصيل الفائزين في حفل جولدن جلوب بدورته الـ 77

فاز العديد من نجوم الفن العالمي بحفل جولدن جلوب بدورته الـ 77، حيث أعلنت الصفحة الرسمية للمهرجان بموقع التدوينات تويتر على الفائزين.

وحصد على جائزة أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني كل من الفنان العالمي مايكل دوجلاس عن مسلسل The Kominsky Method، وحصد أيضًا الفنان العالمي بيل هادر، عن مسلس Barry، والفنان العالمي بين بلات حصد على الجائزة من خلال المسلسل الدرامي The Politician، وحصد أيضًا على الجائزة الفنان العالمي بول رود عن مسلسل Living with Yourself.

وفاز بالجولدن جلوب الفنان العالمي رامي يوسف كأفضل ممثل كوميدي.

وحصد على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني كل من الفنانة العالمية كريستينا أبلجيت عن مسلسل Dead to Me، وفازت أيضًا الفنانة العالمية رايتشل بروسنهان عن مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel، كما حصلت عليها الفنانة العالمية كيرستين دانست عن مسلسل On Becoming a God in Central Florida، وفازت أيضًا الفنانة العالمية ناتاشا ليون على الجائزة من خلال مسلسل Russian Doll.

وفازت بالجولدن جلوب الفنانة العالمية فيبي والر بريدج كأفضل ممثلة.

وحصد على جائزة أفضل ممثل درامي في مسلسل تلفزيوني كل من الفنان العالمي كيت هارينجتون عن مسلسل Game of Thrones، وأيضًا الفنان العالمي رامي مالك عن مسلسل Mr. Robot، وفاز على جائزة أيضًا الفنان العالمي توبايس مينزيس عن مسلسل The Crown، وحصد عليها أيضًا الفنان العالمي بيلي بورتر من خلال مسلسل Pose.

وفاز بالجولدن جلوب كأفضل فنان درامي الفنان العالمي براين كوكس عن مسلسل Succession.

وحصد على جائزة أفضل ممثلة درامية في مسلسل تلفزيوني كل من الفنانة العالمية جينيفر أنيستون عن مسلسل The Morning Show، وفازت أيضًا الفنانة العالمية أوليفيا كولمان، عن مسلسل The Crown، وحصدت عليها أيضًا الفنانة العالمية جودي كومر عن مسلسل Killing Eve،

وحازت عليها أيضًا الفنانة العالمية نيكول كيدمان عن مسلسل Big Little Lies، ونالتها أيضًا الفنانة العالمية ريس ويذرسبون عن مسلسل The Morning Show.

وحصد على جائزة أفضل ظهور ممثل في مسلسل تلفزيوني كل من الفنان العالمي كريستوفر آبوت، عن مسلسل Catch-22، والفنان العالمي

ساشا بارون كوهين عن مسلسل The Spy، وحصد عليها أيضًا الفنان العالمي جاريد هاريس عن مسلسل Chernobyl، وأيضًا الفنان العالمي سام روكويل، عن مسلسل Fosse Verdon.

وفاز بجائزة الجولدن جلوب كأفضل ظهور في مسلسل تلفزيوني الفنان العالمي راسل كرو، عن مسلسل The Loudest Voice.

وحصد على جائزة أفضل ظهور ممثلة في مسلسل تلفزيوني كل من الفنانة العالمية كايتلين ديفير عن مسلسل Unbelievable، والفنانة العالمية

جوي كينج عن مسلسل The Act، وأيضًا الفنانة العالمية هيلين ميرين عن مسلسل Catherine the Great، والفنانة العالمية ميريت ويفر عن مسلسل Unbelievable، وحصدت عليها أيضًا الفنانة العالمية ميشيل ويليامز عن مسلسل Fosse Verdon.

وحصد عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية على جائزة الجولدن جلوب وهم: Catch 22، Chernobyl، Fosse Verdon، The Loudest Voice، Unbelievable.

وحصد أيضًا عدد كبير من المسلسلات الدرامية على جائزة أفضل عمل درامي تلفزيوني، وهم: Big Little Lies، The Crown، Killing Eve، The Morning Show.

وكانت جائزة الجولدن جلوب كأفضل مسلسل درامي تلفزيوني من نصيب مسلسل Succession.

وحصد أيضًا على جائزة أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقي كل من المسلسلات: Barry، Fleabag، The Kominsky Method، The Marvelous Mrs. Maisel، The Politician.

كما حصد عدد كبير من الأفلام على جائزة أفضل

فيلم كوميدي موسيقي، وهم: Once Upon a Time in Hollywood، Jojo Rabbit، Knives Out، Rocketman، Dolemite Is My Name.

وحصد عدد كبير من الأفلام على جائزة أفضل

فيلم درامي، وهم: The Irishman، Marriage Story، 1917، Joker، The Two Popes.

وحصل أيضًا عدد كبير على جائزة أفضل فيلم عالمي، ومن الأفلام التي حصلت على الجائزة: The Farewell، Pain and Glory، Portrait of a Lady on Fire، Les Misérables.

فاز بجائزة الجولدن جلوب كأفضل فيلم عالمي، فيلم Parasite.

أما عن جوائز أفضل كاتب سيناريو فحصد عليها الكثيرين من المؤلفين، وهم: نواه باومباخ عن فيلم Marriage Story، وأيضًا بونج جون هو وهان جين ون عن فيلم Parasite، وحصل عليها أيضًا أنطوني مكارتن عن فيلم The Two Popes، و كوينتن تارانتينو عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood، وستيفن زيليان عن فيلم The Irishman.

وحازت العديد من أغاني الأفلام على الجائزة، ومن بينهم: أغنية Beautiful Ghosts، عن فيلم Cats، وأغنية Love Me Again عن فيلم Rocketman، وأيضًا أغنية Into the Unknown عن فيلم Frozen II، وأغنية Spirit عن فيلم The Lion King، حصلت أيضًا أغنية Stand Up لفيلم Harriet على الجائزة.

وكانت أفلام الأنيميشن لها نصيب وفير في الجائزة من الأفلام التي نالت الجائزة والتكريم: فيلم Frozen II، و How to Train Your Dragon The Hidden World، وأيضًا فيلم Missing Link، و Toy Story 4 وLion King.

وحاز باقة لامعة من المخرجين العالمين على تكريم أفضل مخرج عمل سنمائي ومن بينهم المخرج بونج جون هو عن فيلم Parasite، والمخرج

سام ميندز عن فيلم 1917، و تود فيليبس عن فيلم Joker، وأيضًا المخرج مارتن سكورسيزي عن فيلم The Irishman، والمخرج كوينتن تارانتينو عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood.