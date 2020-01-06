محمد رمضان يستعد لحفله مع سعد لمجرد









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: حقق فيديو كليب أغنية “رايحين نسهر” للفنان محمد رمضان نسبة مشاهدة كبيرة عبر YouTube منذ طرحه في الأول من يناير الجاري.

كتب الأغنية 3 مؤلفين، وهم فرغلي فلكس وإسلام شندي والبّور العالي الذي شارك أيضاً بتلحينها وتوزيعها مع ديزيل، فيما تولى هندسة الصوت رامي المصري، وأخرج الكليب محمد سامي، وهي من إنتاج شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات".

يشار إلى أن "رمضان" يستعد لمشاركة الفنان المغربي سعد لمجرد بإحياء حفل غنائي في ليالي مهرجان دبي بتاريخ 10 يناير. علماً أنه سيستأنف تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع المخرج محمد سامي

