شكرا لقرائتكم خبر عن 22 يناير .. طرح فيلم "دماغ شيطان" لـ رانيا يوسف فى دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع فيلم "دماغ شيطان" بطولة النجمة رانيا يوسف على موعد طرحه فى دور العرض السينمائى يوم 22 الشهر الحالى والذى يشارك فى بطولته كل من الفنان باسم سمرة ووليد فواز وسلوى خطاب، عمرو عابد، نادية خيري، ياسر الزنكلوني، أشرف طلبة، علي شوقي، والوجوه الجديدة فتحي صقر، كامل الشافعي، أسامة عبدالله، أحمد خالد، تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.

فيلم "دماغ شيطان" يتناول الأحوال الاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتدني المستوى العام، وحالة اليأس التي سيطرت على المصريين.





وطرحت الجهة المنتجة برومو تشويقى لفيلم رانيا يوسف "أسوار عالية" وظهر فى البرومو كل من الفنانة راندا البحيرى والفنان أحمد العوضى وهو داخل زنزانة، ومن المقرر أن تحدد الجهة المنتجة موعدا نهائيا لطرحه فى جميع دور العرض بالسينمات.

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وتجسد الفنانة رانيا يوسف شخصية نجمة سينمائية وتدخل فى عالم الإدمان من خلال بعض الشخصيات التى تتعرف عليهم فى أحداث الفيلم وتدخل السجن فترة وبعدها تخرج تحاول العودة إلى الوسط الفنى ولكنها تواجه العديد من الأزمات بعد خروجها من تلك الأزمة، والعمل من بطولة رانيا يوسف وراندا البحيرى وأحمد العوضى وندى بهجت ومحمد عطية، تأليف أمل عفيفى، وإخراج هشام العيسوى.





ويعرض حالياً للنجمة رانيا يوسف، مسلسلها "الآنسة فرح"، بمشاركة أسماء أبو اليزيد وإخراج أحمد الجندى، ولاقت الحلقتان الأولى والثانية صدى واسعاً، لاسيما أن المسلسل يتناول قضية نسائية وهى تلقيح إحدى الفتيات عن طريق الخطأ فتصبح "حامل" وهى عذراء، وهو أمر مثير للجدل، خاصة أن جدتها علمتها الأصوال والأعراف فى المجتمع العربى.

وكشفت الحلقات الأولى من المسلسل عن خطوط درامية محتلفة ومميزة لأبطال المسلسل، إذ أن (أحمد مجدى) وزوجته (هبة عبد العزيز) يفشلان فى الإنجاب، تحاول نادين- هبة عبد العزيز الحمل عن طريق التلقيح، ولكن بسبب خطأ الدكتورة علياء (مريم الخشت) شقيقة شادى، ثم تطورت الأحداث لتحقن أسماء أبو اليزيد - الآنسة فرح عن طريق الخطأ.