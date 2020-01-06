شكرا لقرائتكم خبر عن جولدن جلوب.. طفيلى Parasite يحصد جائزة أفضل فيلم أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الفيلم الكورى الجنوبى طفيلى "Parasite" بـجائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية. فيما فازفاز النجم راسل كرو بجائزة أفضل أداء لممثل فى سلسلة محدودة أو فيلم موشن مصنوع للتلفزيون عن دوره فى The Loudest Voice، وتغيب راسل عن الحضور وذلك بسبب حرائق أستراليا. Advertisements فيما نال الممثل المصرى العالمى رامى يوسف بجائزة جولدن جلوب أفضل أداء لممثل فى مسلسل تلفزيوني - موسيقى أو كوميدى، وذلك عن مسلسل رامى، وعلق أثناء تسلمه الجائزة قائلا "الله اكبر". حضر الحفل النجم المصرى العالمى رامى مالك والنجمات كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت إلى حفل حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، فيما سبق وحضر إلي السجادة الحمراء للحفل كل من الفنان اللبنانى توني شلهوب وإلتون جون و صوفيا فيرجارا وجو مانغانيلو وشايلين وودلي، والنجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبي وكيت هارينجتون و أنسيل إلغورت و أوليفيا كولمان و كايتلين ديفير وعارضة الازياء شانتيل براون يونج والمذيعة ألين دي جينيريس وزوجتها بورشيا دي روسي، وناعومي واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت و داكوتا فانينج ونيكول الأنصاري كوكس و سينثيا إيريفو و كيت ماكينون و جيليان أندرسون و آنا دي أرماس و ويسلي سنايبس و ستيفن موير و آنا باكوين و لورين جراهام والمغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جيني ماي وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج و ريان سيكريست و جو ألوين.

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