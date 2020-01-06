شاهد.. صافيناز ببدلة الرقص وتحمل مسدس!

كتب امير فتحي في الاثنين 6 يناير 2020 05:53 صباحاً - نشرت الراقصة صافيناز فيديو جديد من احدث حفلاتها وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت صافيناز في الفيديو ببدلة الرقص وهي تحمل مسدس وتصوبه على رأس احد الحضور الذي بدا نائما. يذكر أن صافيناز أحيت عددا من الحفلات بمناسبة العام الجديد ببعض فنادق القاهرة والجيزة.

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