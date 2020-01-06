ترامب يهدد العراق بعقوبات قاسية

كتب امير فتحي في الاثنين 6 يناير 2020 05:53 صباحاً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إن الولايات المتحدة لن تغادر العراق قبل أن يدفع تكلفة قواعدها العسكرية هناك، مهددا بفرض عقوبات على بغداد “لم يروا مثلها من قبل”.

وأضاف ترامب في تصريحات لصحفيين مرافقين له خلال عودته من ولاية فلوريدا “إذا أجبرت القوات الأميركية على المغادرة، فسنفرض عقوبات كبيرة على العراق لم يروا مثلها من قبل ستكون عقوبات إيران بجوارها شيء صغير”.

وتوعد الرئيس الأميركي “بانتقام كبير” إذا شنت إيران هجمات.

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وتابع أن واشنطن ستستهدف المراكز الثقافية الإيرانية عقابا لاستهداف إيران لمواطنين أميركيين”.

وقال أيضا إنه سينظر في نشر وثائق استخباراتية حول مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وكان البرلمان العراقي دعا الأحد الحكومة إلى “إنهاء تواجد أي قوات أجنبية” على أراضيه، عبر المباشرة بـ”إلغاء طلب المساعدة” المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم داعش.