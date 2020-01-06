ميريام فارس وسعد لمجرد يجتمعان في حفل غنائي ضمن موسم الرياض

الإثنين 6 يناير 2020

كشفت النجمة اللبنانية ميريام فارس، عن موعد حفلها القادم فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، التى تنظم ضمن فعاليات "موسم الرياض"، الذى ترعاه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، حيث تجتمع ميريام فارس، مع النجم المغربى سعد لمجرد، فى ذات الحفل، بسماء الغربية، فى جدة، يوم 12 يناير الجارى، بينما تطرح تذاكر الحفل، ابتداءً من غدٍ الاثنين.



ويشار إلى أن النجمة اللبنانية ميريام فارس، كانت قد تألقت فى حفلها الذى أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، السبت، بأغنية "حبيبى سعودى"، والتى تشاركها فيه المطربة أنغام والمطرب عبد الله الرويشد، ونشرت فارس مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع الصور انستجرام، أمس، وهى تبدع فى حفلها وسط تصفيقات وترحاب من الحضور.

وعلى سياق متصل تشارك ميريام فارس فى الحفل بعد فترة من الغياب بسبب المرض الذى ألم بها مؤخرًا، فعودة ميريام جاءت من خلال كليب "قومى" الذى أطلقته باللهجة الخليجية، ولكن على الطريقة الأفريقية لفت الأنظار إليها بصورة كبيرة، حيث صممت الرقصات والملابس وتصوير الكليب جميعها على الطريقة الأفريقية.

Advertisements

من ناحية أخرى، بدأ الإعلان عن حفلات "موسم الرياض" خلال شهر يناير، حيث أحيا المطرب حسين الجسمى حفلاً غنائيًا يوم 2 يناير الجارى مع المطربة أسما لمنور، فى منتزه الثمامة البرى، بمحمية الملك خالد الملكية، كما يحيى أيضًا المطرب عبد الله الرويشد حفلاً غنائيًا، يوم السبت 4 يناير المقبل، ويشاركه الحفل النجمة أنغام، و يُحيى المطرب نبيل شعيل والمطرب راشد الماجد، وذلك يوم الخميس 9 يناير المقبل، ومن المقرر أن يقدم راشد عددًا من الأغاني: "وحشتنى سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبى "انت الدنيا"، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتيني، الله لا يجيب الزعل وغيرها".

يذكر أن فعاليات «موسم الرياض» بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.

أما الفنان سعد لمجرد، فمن المقرر أن يحيى برفقة النجم محمد رمضان، حفل غنائى فى ليالى مهرجان دبى، يوم 10 يناير، وشارك سعد لمجرد – فى وقت سابق - جمهوره صورة البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة: "دبى إحنا جايين"، ليكون الحفل الأول الذى يجمع الثنائى بعدما قدما سوياً أغنية "انساى" على طريقة الفيديو كليب وحقق نسب عالية على موقع يوتيوب تخطلت 180 مليون مشاهدة.

فيما، أحيا الفنان سعد لمجرد، منذ أسبوعين، حفل غنائى ضخم بحضور الآلاف من الجمهور، وذلك على خشبة مسرح محمد عبده، فى بوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض، بعد غياب 3 سنوات عن الغناء.