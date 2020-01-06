إلهام شاهين تحتفل بميلادها مع ناديا لطفي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: إحتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها المشترك مع الفنانة القديرة نادية لطفي، في مستشفى المعادي للقوات المسلحة الذي تقيم فيه منذ ما يقرب الثلاثة أعوام.

ونشرت شاهين فيديو اللقاء مع لطفي شارحة:" النهاردة يوم مميز.. نادية لطفي أجمل جميلات السينما المصرية.. وحبيبة قلبي وليا الشرف إني أتولد في نفس اليوم عشان آخد كل الصفات الجميلة اللي فيها.. بحبك وبتعلم منك مش بس الفن لكن كمان مواقفك وشهامتك".

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وردت عليها نادية لطفي قائلة: "إلهام أول ما ظهرت كانت مبشرة بموهبة أعظم ممثلة جات في مصر السيدة فاتن حمامة. وهي قدمت أعمال منفردة ومميزة وبعيدة عن فاتن حمامة، وبقى ليها شخصية فنية مستقلة. لكنها راحت للشأن العام وقضايا أخرى عندها رأي خاص فيها بتعبّر عنها بعصبية. عايزاها تفكر شوية قبل ما تتنرفز.. وترجعلي تتناقش معايا".

والمزيد في الفيديو المرفق من صفحتها على "فيسبوك"