المذيعة إلين دى جينريس تتسلم جائزة Carol Burnett Award بحفل الجولدن جلوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت المذيعة الشهيرة إلين دى جينريس جائزة " Carol Burnett Award " ، بحفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، ويأتى ذلك تكريما لمساهماتها البارزة فى التلفزيون وصناعة الترفيه لسنوات طويلة. حيث تعد المذيعة البالغة من العمر ( 61 عام ) واحدة من أشهر المذيعات فى العالم ويحظى برنامجها " ellen degeneres show " بنسبة مشاهدة عالية. من جانب أخر، فاز الفيلم الكورى الجنوبى طفيلى "Parasite" بـجائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية. Advertisements وفازأيضا النجم راسل كرو بجائزة أفضل أداء لممثل فى سلسلة محدودة أو فيلم موشن مصنوع للتلفزيون عن دوره فى The Loudest Voice، وتغيب راسل عن الحضور وذلك بسبب حرائق أستراليا. فيما نال الممثل المصرى العالمى رامى يوسف بجائزة جولدن جلوب أفضل أداء لممثل فى مسلسل تلفزيونى - موسيقى أو كوميدى، وذلك عن مسلسل رامى، وعلق أثناء تسلمه الجائزة قائلا "الله اكبر". حضر الحفل النجم المصرى العالمى رامى مالك والنجمات كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت إلى حفل حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، فيما سبق وحضر إلى السجادة الحمراء للحفل كل من الفنان اللبنانى تونى شلهوب وإلتون جون و صوفيا فيرجارا وجو مانغانيلو وشايلين وودلي، والنجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبى وكيت هارينجتون و أنسيل إلغورت و أوليفيا كولمان و كايتلين ديفير وعارضة الازياء شانتيل براون يونج والمذيعة ألين دى جينيريس وزوجتها بورشيا دى روسي، وناعومى واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت و داكوتا فانينج ونيكول الأنصارى كوكس و سينثيا إيريفو و كيت ماكينون و جيليان أندرسون و آنا دى أرماس و ويسلى سنايبس و ستيفن موير و آنا باكوين و لورين جراهام والمغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جينى ماى وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج و ريان سيكريست و جو ألوين.

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