شكرا لقرائتكم خبر عن عماد كمال ينتهى من تسجيل أغنيتين لمسرحية "عطل فنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب عماد كمال من تسجيل بأغنيتين جديدة داخل أحداث مسرحية "عطل فني" لشيكو وهشام ماجد وأكرم حسني، والأولى مع أبطال مسرحية، والثانية بمفرده من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع الموسيقي أحمد وحيد الكينج، المقرر عرض مسرحية في المملكة العربية السعودية يوم 8 يناير المقبل لمدة 5 أيام، على مسرح بكر الشدي، البوليفارد، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، حيث يواصل البروفات بالسعودية بشكل مكثف حاليا.

"عطل فنى" بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوي مصطفي، وإسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقي أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عدداً من الأفلام الكوميدية وأيضاً المسلسلات خلال السنوات الماضية.

هشام ماجد وشيكو انتهيا مؤخرا من تصوير آخر مشاهد مسلسلهما "اللعبة" الذى تم تأجيل عرضه من شهر رمضان المقبل وتقرر مؤخراً عرضه فى رضان 2020، ويشارك فى بطولته مى كساب، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سامى مغاورى وتأليف فادى أبو السعود ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التونى.

Advertisements

طرح عماد كامل مؤخراً أغنية وطنية جديدة بمناسبة انتصارات أكتوبر، بعنوان "ضربة قاضية"، من كلمات وألحان أحمد عصمت، وتوزيع أحمد إسماعيل، ومن إخراج محمد محسن.

موسم الرياض شهد عرض أكثر من مسرحية مصرية، منها "3 أيام فى الساحل" للفنان محمد هنيدى، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخرانى، و"حزلقوم" لـ أحمد مكى و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز، ومسرحية "لوكاندة الأوباش" لـ ماجد المصرى.

يذكر أن فعاليات "موسم الرياض" بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.