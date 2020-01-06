شكرا لقرائتكم خبر عن Succession يفوز بجائزة أفضل مسلسل تلفزيونى دراما بجولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز مسلسل Succession بجائزة جولدن جلوب أفضل مسلسل تلفزيونى – دراما ، فيما نال ستيلان سكارسجارد جائزة أفضل أداء ممثل مساعد فى سلسلة محدودة عن دوره فى Chernobyl، أما فيبى والر بريدج فنالت جائزة أفضل أداء لممثلة فى مسلسل تلفزيونى- موسيقى أو كوميدي عن دورها فى Fleabag

فيما فاز النجم راسل كرو بجائزة أفضل أداء ممثل فى سلسلة محدودة أو فيلم موشن مصنوع للتلفزيون عن دوره فى The Loudest Voice، وتغيب راسل عن الحضور وذلك بسبب حرائق استراليا

فيما نال الممثل المصرى العالمى رامى يوسف بجائزة جولدن جلوب أفضل أداء لممثل فى مسلسل تلفزيونى- موسيقى أو كوميدى وذلك عن مسلسل رامى وعلق رامى يوسف أثناء تسلمه الجائزة بالعربية، قائلا "الله اكبر"

حضر الحفل النجم المصرى العالمى رامى مالك والنجمات كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت إلى حفل حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، فيما سبق وحضر إلى السجادة الحمراء للحفل كل من ألفنان اللبنانى تونى شلهوب وإلتون جون وصوفيا فيرجارا وجو مانغانيلو وشايلين وودلي، والنجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبى وكيت هارينجتون وأنسيل إلغورت وأوليفيا كولمان وكايتلين ديفير وعارضة الازياء شانتيل برأون يونج والمذيعة ألين دى جينيريس وزوجتها بورشيا دى روسي، وناعومى واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت وداكوتا فانينج ونيكول الأنصارى كوكس وسينثيا إيريفو وكيت ماكينون وجيليان أندرسون وآنا دى أرماس وويسلى سنايبس وستيفن موير وآنا باكوين ولورين جراهام والمغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جينى مأى وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج وريان سيكريست وجو ألوين.

Advertisements

ومن المقرر أن يقدم الليلة فقرات حفل Golden Globe Awards نجم الكوميديا البريطانى ريكى جرفيس الذى يمتلك خفه ظل ميزته عن الكثير من نجمات جيله ، وهى ليست المرة الأولى التى يقدم فيها ريكى حفلا للجولدن جلوب بل هى المرة الخامسة .

فيما تتسلم المذيعة الشهيرة إلين دى جينريس جائزة " Carol Burnett Award " ، وويأتى تكريمها بهذه الجائزة لمساهماتها البارزة فى التلفزيون وصناعة الترفيه لسنوات طويلة ، حيث تعد المذيعة البالغة من العمر ( 61 عام ) وأحدة من أشهر المذيعات فيس العالم ويحظى برنامجها " ellen degeneres show " بنسبة مشاهدة عالية.

وكشفت قائمة المرشحين لـ جوائز الـ جولدن جلوب فى دورته الـ 77، عن ترشيح النجم المصرى العالمى رامى مالك لجائزة أفضل ممثل درامي، أمام الممثل المصرى العالمى الصاعد رامى يوسف الذى رشح لـ جائزة أفضل ممثل كوميدى وهو مالك الذى فاز بجائزة الجولدن جلوب، والأوسكار والـ BAFTA العام الماضى كـ أفضل ممثل سينمائى عن دوره فى فيلم bohemian rhapsody.وفى عام 2016، حصل مالك البالغ من العمر 38 عامًا، أول جائزة جولدن جلوب وإيمي، عن دوره " إليوت أندرسون " فى المسلسل الشهير Mr Robot.