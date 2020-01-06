شكرا لقرائتكم خبر عن راسل كرو يفوز بجائزة جولدن جلوب ويغيب عن الحضور بسبب حرائق أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز النجم راسل كرو بجائزة أفضل أداء لممثل فى سلسلة محدودة أو فيلم موشن مصنوع للتلفزيون عن دوره فى The Loudest Voice، وتغيب راسل عن الحضور وذلك بسبب حرائق أستراليا.

فيما نال الممثل المصرى العالمى رامى يوسف بجائزة جولدن جلوب أفضل أداء لممثل فى مسلسل تلفزيوني - موسيقى أو كوميدى، وذلك عن مسلسل رامى، وعلق أثناء تسلمه الجائزة قائلا "الله اكبر".

حضر الحفل النجم المصري العالمي رامي مالك والنجمات كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت إلي حفل حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، فيما سبق وحضر إلي السجادة الحمراء للحفل كل من الفنان اللبناني توني شلهوب وإلتون جون و صوفيا فيرجارا وجو مانغانيلو وشايلين وودلي، والنجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبي وكيت هارينجتون و أنسيل إلغورت و أوليفيا كولمان و كايتلين ديفير وعارضة الازياء شانتيل براون يونج والمذيعة ألين دي جينيريس وزوجتها بورشيا دي روسي، وناعومي واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت و داكوتا فانينج ونيكول الأنصاري كوكس و سينثيا إيريفو و كيت ماكينون و جيليان أندرسون و آنا دي أرماس و ويسلي سنايبس و ستيفن موير و آنا باكوين و لورين جراهام والمغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جيني ماي وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج و ريان سيكريست و جو ألوين.

ومن المقرر أن يقدم الليلة فقرات حفل Golden Globe Awards نجم الكوميديا البريطاني ريكي جرفيس الذي يمتلك خفه ظل ميزته عن الكثير من نجمات جيله ، و هي ليست المرة الأولي التي يقدم فيها ريكي حفلا للجولدن جلوب بل هي المرة الخامسة .

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فيما تتسلم المذيعة الشهيرة إلين دي جينريس جائزة " Carol Burnett Award " ، و ويأتي تكريمها بهذه الجائزة لمساهماتها البارزة في التلفزيون و صناعة الترفيه لسنوات طويلة ، حيث تعد المذيعة البالغة من العمر ( 61 عام ) واحدة من أشهر المذيعات فيس العالم و يحظي برنامجها " ellen degeneres show " بنسبة مشاهدة عالية.

وكشفت قائمة المرشحين لـ جوائز الـ جولدن جلوب في دورته الـ 77، عن ترشيح النجم المصري العالمى رامي مالك لجائزة أفضل ممثل درامي، أمام الممثل المصرى العالمى الصاعد رامي يوسف الذى رشح لـ جائزة أفضل ممثل كوميدى وهو مالك الذي فاز بجائزة الجولدن جلوب، والأوسكار والـ BAFTA العام الماضي كـ أفضل ممثل سينمائي عن دوره في فيلم bohemian rhapsody.وفي عام 2016، حصل مالك البالغ من العمر 38 عامًا، أول جائزة جولدن جلوب وإيمي، عن دوره " إليوت أندرسون " في المسلسل الشهير Mr Robot.