شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الحسينى يستعد لتصوير كليب بعنوان "عايش بدعاكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الشعبي محمود الحسيني، لتصوير كليب جديد بمناسبة عيد الأم بعنوان "عايش بدعاكي" وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع الموسيقي ميدو مزيكا، ومن المقرر أن يتم طرحه على يوتيوب والقنوات الفضائية في 21 مارس المقبل.

من ناحية أخرى شارك الحسيني مؤخراً في أغنية "لا تأسفن" بفيلم دفع رباعي من بطولة أحمد بدير، محسن منصور، سناء يوسف، أحمد عزمى، اللبنانية تاتيانا، أحمد العمدة، التونسية إيناس النجار، ميسرة، ندى بهجت، منة جلال، سمسم شهاب، حنان عطية، هند، وحسن عبد الفتاح، أحلام الجريتلى، علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، سيناريو خالد سليمان ومحمد عواد، وإخراج إيهاب عبد اللطيف.

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وتدور أحداث الفيلم حول أب يعود إلى أولاده الثلاثة من جديد بعد مرور سنوات وهو معتقد أنهم أصبحوا ذوي مكانة في المجتمع فكان يحلم أن يصبح الأول طبيبًا والثاني مهندسًا والثالث محاميًا، لكنه تفاجأ بالواقع الذي وصلوا إليه، ويتورط الإخوة الثلاثة في عملية إرهابية، وبمساعدة مجموعة فتيات لهم ينجحوا في إجهاض العملية.

كما أحيا محمود الحسيني 4 حفلات في رأس السنة بإيطاليا، وقدم عددا من أغانيه التي اشتهر بها، وأبرزها " سيجارة بنى " و "يابن الترابتيت"، و"أنا مش هسكت"، موال بحر البشر، وغيرها من الأغاني المميزة التي قدمها الحسيني خلال الفترة الماضية.

طرح مؤخرا في العام الماضي عدد من كليبات هما " لاعاش ولا كان اللى يكسر نفسى"، وهى من كلمات سعد عبد المنعم، وألحانه، وتوزيع طه الحكيم، "مش بالفلوس"، وشارك بغناء تترات مسلسلات أبرزها "مزاج الخير" للنجم مصطفي شعبان، ودرة، وحسن حسني، وسميحة أيوب، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وكانت أول تجربه له في كتابة الأغاني الدرامية، وألحان محمود طلعت.