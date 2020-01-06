شكرا لقرائتكم خبر عن رامى يوسف يفوز بجائزة أفضل ممثل بجولدن جلوب 2020.. ويعلق بالعربية: الله أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الممثل المصرى العالمى رامى يوسف على جائزة جولدن جلوب 2020، بأفضل أداء لممثل فى مسلسل تلفزيونى - موسيقى أو كوميدى، وذلك عن مسلسل رامى.



وعلق رامى يوسف أثناء تسلمه الجائزة، قائلا بالعربية، "الله اكبر"، شاكرا الله على فوزه بجائزة أفضل ممثل.

وحضر النجم المصرى العالمى رامى مالك والنجمات كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت إلى حفل حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، فيما سبق وحضر إلى السجادة الحمراء للحفل كل من الفنان اللبنانى تونى شلهوب وإلتون جون وصوفيا فيرجارا وجو مانغانيلو وشايلين وودلي، والنجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبى وكيت هارينجتون وأنسيل إلغورت وأوليفيا كولمان وكايتلين ديفير وعارضة الازياء شانتيل براون يونج والمذيعة ألين دى جينيريس وزوجتها بورشيا دى روسي، وناعومى واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت وداكوتا فانينج ونيكول الأنصارى كوكس وسينثيا إيريفو وكيت ماكينون وجيليان أندرسون وآنا دى أرماس وويسلى سنايبس وستيفن موير وآنا باكوين ولورين جراهام والمغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جينى ماى وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج وريان سيكريست وجو ألوين.

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ومن المقرر أن يقدم الليلة فقرات حفل Golden Globe Awards نجم الكوميديا البريطانى ريكى جرفيس الذى يمتلك خفه ظل ميزته عن الكثير من نجمات جيله، وهى ليست المرة الأولى التى يقدم فيها ريكى حفلا للجولدن جلوب بل هى المرة الخامسة .

فيما تتسلم المذيعة الشهيرة إلين دى جينريس جائزة " Carol Burnett Award "، وويأتى تكريمها بهذه الجائزة لمساهماتها البارزة فى التلفزيون وصناعة الترفيه لسنوات طويلة، حيث تعد المذيعة البالغة من العمر ( 61 عام ) واحدة من أشهر المذيعات فيس العالم ويحظى برنامجها " ellen degeneres show " بنسبة مشاهدة عالية.

وكشفت قائمة المرشحين لـ جوائز الـ جولدن جلوب فى دورته الـ 77، عن ترشيح النجم المصرى العالمى رامى مالك لجائزة أفضل ممثل درامي، أمام الممثل المصرى العالمى الصاعد رامى يوسف الذى رشح لـ جائزة أفضل ممثل كوميدى وهو مالك الذى فاز بجائزة الجولدن جلوب، والأوسكار والـ BAFTA العام الماضى كـ أفضل ممثل سينمائى عن دوره فى فيلم bohemian rhapsody.وفى عام 2016، حصل مالك البالغ من العمر 38 عامًا، أول جائزة جولدن جلوب وإيمي، عن دوره " إليوت أندرسون " فى المسلسل الشهير Mr Robot.