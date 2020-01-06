شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك وكيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت فى حفل الجولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر النجم المصرى العالمى رامى مالك والنجمات كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت إلى حفل حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب.

فيما سبق وحضر إلى السجادة الحمراء للحفل كل من الفنان اللبنانى تونى شلهوب وإلتون جون وصوفيا فيرجارا وجو مانغانيلو وشايلين وودلي، والنجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبى وكيت هارينجتون و أنسيل إلغورت و أوليفيا كولمان و كايتلين ديفير وعارضة الازياء شانتيل براون يونج والمذيعة ألين دى جينيريس وزوجتها بورشيا دى روسي، وناعومى واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت و داكوتا فانينج ونيكول الأنصارى كوكس وسينثيا إيريفو وكيت ماكينون وجيليان أندرسون وآنا دى أرماس وويسلى سنايبس وستيفن موير وآنا باكوين ولورين جراهام والمغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جينى ماى وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج وريان سيكريست و جو ألوين.





تيلور سويفت

ومن المقرر أن يقدم الليلة فقرات حفل Golden Globe Awards نجم الكوميديا البريطاني ريكي جرفيس الذى يمتلك خفه ظل ميزته عن الكثير من نجمات جيله، وهي ليست المرة الأولي التي يقدم فيها ريكي حفلا للجولدن جلوب بل هي المرة الخامسة .





جنيفير لوبيز

فيما تتسلم المذيعة الشهيرة إلين دي جينريس جائزة " Carol Burnett Award " ، و ويأتي تكريمها بهذه الجائزة لمساهماتها البارزة في التلفزيون و صناعة الترفيه لسنوات طويلة ، حيث تعد المذيعة البالغة من العمر ( 61 عام ) واحدة من أشهر المذيعات فيس العالم و يحظي برنامجها " ellen degeneres show " بنسبة مشاهدة عالية.

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رامي مالك

وكشفت قائمة المرشحين لـ جوائز الـ جولدن جلوب في دورته الـ 77، عن ترشيح النجم المصري العالمى رامي مالك لجائزة أفضل ممثل درامي، أمام الممثل المصرى العالمى الصاعد رامي يوسف الذى رشح لـ جائزة أفضل ممثل كوميدى وهو مالك الذي فاز بجائزة الجولدن جلوب، والأوسكار والـ BAFTA العام الماضي كـ أفضل ممثل سينمائي عن دوره في فيلم bohemian rhapsody.وفي عام 2016، حصل مالك البالغ من العمر 38 عامًا، أول جائزة جولدن جلوب وإيمي، عن دوره " إليوت أندرسون " في المسلسل الشهير Mr Robot.





كيت بلانشيت

أما عن الممثل المصري العالمى الصاعد رامي يوسف، قـ تم ترشيحه لـ جائزة أفضل ممثل كوميدى عن دوره في المسلسل الأمريكي الكوميدى "Ramy"، ويعد المسلسل من فئة الـ Stand Up Comedy، ويعرض على شبكة Hulu، وطرح منه موسم واحد، تكون من 10 حلقات.

رامي يوسف، يبلغ من العمر 28 عامًا، وهو مؤلف مسلسل Ramy، والمنتج التنفيذي، بالإضافة إلى أنه بطل الرواية، ويدور المسلسل حول طفولة يوسف، ويتحدث عن شاب مصري أمريكي يكتشف هويته كجيل أمريكي ثانٍ.