شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون ومارجو روبى وكيت هارينجتون فى حفل الجولدن جلوب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبى وكيت هارينجتون وأنسيل إلغورت وأوليفيا كولمان وكايتلين ديفير وعارضة الأزياء شانتيل براون يونج إلي السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الجولدن جلوب.

كما حضرت في وقت سابق كل من المذيعة ألين دي جينيريس وزوجتها بورشيا دي روسي، وناعومي واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت و داكوتا فانينج ونيكول الأنصاري كوكس و سينثيا إيريفو و كيت ماكينون و جيليان أندرسون و آنا دي أرماس و ويسلي سنايبس و ستيفن موير و آنا باكوين و لورين جراهام والمغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جيني ماي وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج و ريان سيكريست و جو ألوين.

ومن المقرر أن يقدم الليلة فقرات حفل Golden Globe Awards نجم الكوميديا البريطاني ريكي جرفيس الذي يمتلك خفه ظل ميزته عن الكثير من نجمات جيله ، و هي ليست المرة الأولي التي يقدم فيها ريكي حفلا للجولدن جلوب بل هي المرة الخامسة .

فيما تتسلم المذيعة الشهيرة إلين دي جينريس جائزة " Carol Burnett Award " ، و ويأتي تكريمها بهذه الجائزة لمساهماتها البارزة في التلفزيون و صناعة الترفيه لسنوات طويلة ، حيث تعد المذيعة البالغة من العمر ( 61 عام ) واحدة من أشهر المذيعات فيس العالم و يحظي برنامجها " ellen degeneres show " بنسبة مشاهدة عالية.

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وكشفت قائمة المرشحين لـ جوائز الـ جولدن جلوب في دورته الـ 77، عن ترشيح النجم المصري العالمى رامي مالك لجائزة أفضل ممثل درامي، أمام الممثل المصرى العالمى الصاعد رامي يوسف الذى رشح لـ جائزة أفضل ممثل كوميدى وهو مالك الذي فاز بجائزة الجولدن جلوب، والأوسكار والـ BAFTA العام الماضي كـ أفضل ممثل سينمائي عن دوره في فيلم bohemian rhapsody.وفي عام 2016، حصل مالك البالغ من العمر 38 عامًا، أول جائزة جولدن جلوب وإيمي، عن دوره " إليوت أندرسون " في المسلسل الشهير Mr Robot.

أما عن الممثل المصري العالمى الصاعد رامي يوسف، قـ تم ترشيحه لـ جائزة أفضل ممثل كوميدى عن دوره في المسلسل الأمريكي الكوميدى "Ramy"، ويعد المسلسل من فئة الـ Stand Up Comedy، ويعرض على شبكة Hulu، وطرح منه موسم واحد، تكون من 10 حلقات.

رامي يوسف، يبلغ من العمر 28 عامًا، وهو مؤلف مسلسل Ramy، والمنتج التنفيذي، بالإضافة إلى أنه بطل الرواية، ويدور المسلسل حول طفولة يوسف، ويتحدث عن شاب مصري أمريكي يكتشف هويته كجيل أمريكي ثانٍ.



































حفل الجولدن جلوب (15)