شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانى تونى شلهوب وإلتون جون وصوفيا فيرجارا فى حفل الجولدن جلوب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر لحفل توزيع جوائز الجولدن جلوب الفنان اللبنانى توني شلهوب وإلتون جون وصوفيا فيرجارا وجو مانغانيلو وشايلين وودلى، كما سبق و حضرت النجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبي وكيت هارينجتون وأنسيل إلغورت وأوليفيا كولمان وكايتلين ديفير وعارضة الأزياء شانتيل براون يونج والمذيعة ألين دى جينيريس وزوجتها بورشيا دى روسي، وناعومى واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت وداكوتا فانينج ونيكول الأنصاري كوكس وسينثيا إيريفو وكيت ماكينون و جيليان أندرسون وآنا دى أرماس وويسلي سنايبس وستيفن موير وآنا باكوين ولورين جراهام والمغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جيني ماي وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج وريان سيكريست وجو ألوين.

ومن المقرر أن يقدم الليلة فقرات حفل Golden Globe Awards نجم الكوميديا البريطاني ريكي جرفيس الذي يمتلك خفه ظل ميزته عن الكثير من نجمات جيله ، و هي ليست المرة الأولي التي يقدم فيها ريكي حفلا للجولدن جلوب بل هي المرة الخامسة .

فيما تتسلم المذيعة الشهيرة إلين دي جينريس جائزة " Carol Burnett Award " ، و ويأتي تكريمها بهذه الجائزة لمساهماتها البارزة في التلفزيون و صناعة الترفيه لسنوات طويلة ، حيث تعد المذيعة البالغة من العمر ( 61 عام ) واحدة من أشهر المذيعات فيس العالم و يحظي برنامجها " ellen degeneres show " بنسبة مشاهدة عالي

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وكشفت قائمة المرشحين لـ جوائز الـ جولدن جلوب في دورته الـ 77، عن ترشيح النجم المصري العالمى رامي مالك لجائزة أفضل ممثل درامي، أمام الممثل المصرى العالمى الصاعد رامي يوسف الذى رشح لـ جائزة أفضل ممثل كوميدى وهو مالك الذي فاز بجائزة الجولدن جلوب، والأوسكار والـ BAFTA العام الماضي كـ أفضل ممثل سينمائي عن دوره في فيلم bohemian rhapsody.وفي عام 2016، حصل مالك البالغ من العمر 38 عامًا، أول جائزة جولدن جلوب وإيمي، عن دوره " إليوت أندرسون " في المسلسل الشهير Mr Robot.

أما عن الممثل المصري العالمى الصاعد رامي يوسف، قـ تم ترشيحه لـ جائزة أفضل ممثل كوميدى عن دوره في المسلسل الأمريكي الكوميدى "Ramy"، ويعد المسلسل من فئة الـ Stand Up Comedy، ويعرض على شبكة Hulu، وطرح منه موسم واحد، تكون من 10 حلقات.

رامي يوسف، يبلغ من العمر 28 عامًا، وهو مؤلف مسلسل Ramy، والمنتج التنفيذي، بالإضافة إلى أنه بطل الرواية، ويدور المسلسل حول طفولة يوسف، ويتحدث عن شاب مصري أمريكي يكتشف هويته كجيل أمريكي ثانٍ.