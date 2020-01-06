سوزان نجم الدين بفستان أحمر في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام". وظهرت سوزان في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا أحمر طويل، وشعر كيرلي قصير، وعلقت: "مساكن حب وحياة". وشاركت سوزان نجم الدين، رمضان الماضي، في مسلسل "ابن أصول"، أمام الفنان حمادة هلال، ومسلسل "كلبش 3" أمام الفنان أمير كرارة.

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