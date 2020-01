فيبي والربريدج تحصد جائزة أفضل ممثلة كوميدية في جولدن جلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

فازت الممثلة الإنجليزية فيبي والربريدج، بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة بمسلسل تلفزيوني كوميدي، وذلك عن دورها بمسلسل الكوميديا "Fleabag".

وتفوقت فيبي على Christina Applegate عن "Dead to Me"، وRachel Brosnahan في "Marvelous Mrs. Maisel"، وKirsten Dunst في

"On Becoming a God in Central Florida"، و Natasha Lyonne في

"Russian Doll".

فيبي والر بريدج ممثلة ومنتجة وكاتبة بريطانية، ولدت في 14 يوليو 1985 بلندن في المملكة المتحدة، وابتكرت وكتبت ومثلت في سلسلة أفلام الكوميديا والدراما Fleabag 2016-2019.

وكانت فيبي ومازالت المخرجة والمنتجة التنفيذية للموسم الأول والثاني من سلسلة أفلام Killing Eve.