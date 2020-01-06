"Parasite" بجائزة أفضل فيلم أجنبي في جولدن جلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: فاز الفيلم الكوري الجنوبي Parasite بجائزة أفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2020. وتفوق الفيلم على أفلام "The Farewell وLes Miserables، وPain and Glory وTraitor". كما ينافس الفيلم على جائزة أفضل فيلم أجنبي في جوائز أوسكار بالدورة المقبلة الـ92.​

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