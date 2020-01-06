رغم غيابه.. راسل كرو يفوز بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: فاز الفنان الأسترالي راسل كرو، بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل بمسلسل تلفزيوني قصير، عن دوره بمسلسل "The Loudest Voice". وغاب النجم راسل كرو عن حفل توزيع الجوائز بسبب حرائق الغابات في أستراليا. وقالت السلطات في أستراليا إن حرائق الغابات خرجت عن نطاق السيطرة على الشاطئ الشرقي بفعل ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح، وحذّرت من أن الأسوأ لم يحدث بعد، فيما يحارب رجال الإطفاء لإنقاذ الأرواح والممتلكات.​

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