ستيلان سكارسجارد أفضل ممثل تليفزيوني مساعد في جولدن جلوب 2020

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
فاز النجم ستيلان سكارسجارد، بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل تليفزيوني دور مساعد، عن دوره في مسلسل "Chernobyl".
وكان فيلم الدراما "Marriage Story" للمخرج نواه بومباك، تصدر ترشيحات جوائز جولدن جلوب في 6 فئات، هي أفضل فيلم، أفضل ممثلة وممثلة، أفضل ممثلة مساعدة، أفضل سيناريو، أفضل موسيقى تصويرية.
وتفوق على Alan Arkin في (The Kominsky Method) وKieran Culkin في
(Succession) و Andrew Scott في ( Fleabag) وHenry Winkler في
( Barry).
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