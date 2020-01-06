على خطى رامي مالك.. المصري رامي يوسف يفوز بجولدن جلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
فاز المصري رامي يوسف، بجائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي عن مسلسل Ramy، في حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب 2020".
ولد رامي يوسف في 26 مارس 1991 في نيويورك لأب وأم مصريين، وبدأ الجمهور الأمريكي التعرف عليه عند ظهوره للمرة الأولى في برنامج "The Late Show مع ستيفن كولبير"، في عام 2017.
ونال رامي شهرة واسعة عند قيامه بدور رامي حسن في المسلسل الكوميدي "رامي" وظهرت أولى حلقاته في 19 أبريل الماضي، وتدور أحداث المسلسل حول الجيل الأول من المهاجرين، حول عائلة مسلمة تعيش في نيوجيرسي بالولايات المتحدة، حيث يلعب دور رامي دور شابًا مسلمًا يفخر بتراثه، ولا يريد أن يتخلى عنه، فهو يحاول أيضًا تحقيق التوازن بين كونه ينتمي لأول جيل مصري مسلم في العالم الحديث، وكونه أمريكي.
وبعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، تم تجديد المسلسل لجزء جديد سيصدر في نهاية 2020، وشارك رامي بالأداء الصوتي في فيلم الأنيميشن "Hump" بشخصية عمر.
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