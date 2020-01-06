هذا ما قاله وائل كفوري عن سرقة منزل نانسي عجرم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
دعم المطرب اللبناني وائل كفوري، مواطنته نانسي عجرم، بعد تعرض منزلها لسطو مسلح، وقتل زوجها فادي الهاشم اللص دفاعًا عن النفس.
وكتب "كفوري" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "الحمد لله على سلامتك وسلامة عيلتك نانسي، الله ينجينا من الأعظم".
وهاجم أحد اللصوص فيلا الفنانة نانسي عجرم وزوجها، وأطلق زوجها الرصاص عليه، وبعدها صدر قرار بإيقافه والتحقيق معه، على خلفية ما حدث.
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