وفاء عامر تهنئ شقيقتها أيتن بمسرحية "عطل فني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت الفنانة وفاء عامر شقيقتها أيتن عامر بمسرحية "عطل فني"، من تأليف وإخراج أمير طعيمة.
ونشرت وفاء بوستر المسرحية، التي تصدرته أيتن، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "مبروك أجمل بنوتة".
المسرحية تعرض بدءا من 8 يناير، وتستمر حتى 12 يناير على مسرح بكر الشدي- البوليفارد، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
"عطل فني" بطولة شكو، هشام ماجد، أكرم حسني، نشوى مصطفى، آيتن عامر، إسماعيل فرغلي، أوتاكا، ومن تأليف وإنتاج أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.
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