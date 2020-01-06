وفاء عامر تهنئ شقيقتها أيتن بمسرحية "عطل فني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة وفاء عامر شقيقتها أيتن عامر بمسرحية "عطل فني"، من تأليف وإخراج أمير طعيمة.

ونشرت وفاء بوستر المسرحية، التي تصدرته أيتن، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "مبروك أجمل بنوتة".

المسرحية تعرض بدءا من 8 يناير، وتستمر حتى 12 يناير على مسرح بكر الشدي- البوليفارد، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

"عطل فني" بطولة شكو، هشام ماجد، أكرم حسني، نشوى مصطفى، آيتن عامر، إسماعيل فرغلي، أوتاكا، ومن تأليف وإنتاج أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.