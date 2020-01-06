Parasite أفضل فيلم في جولدن جلوب2020

حصل الفيلم الكوري Parasite على جائزة أفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب في نسخته السابعة والسبعين والذي بدأ إعلان جوائزه منذ قليل. Advertisements يشار أن إعلان جوائز الجولدن جلوب قد بدأ منذ قليل وحرصت الصفحات الرسمية للجولدن جلوب أمداد المتابعين والمهتمين بالجائزة أول بأول بأحدث الأخبار. قليل وحرصت الصفحات الرسمية للجولدن جلوب أمداد المتابعين والمهتمين بالجائزة أول بأول بأحدث الأخبار. الجدير بالذكر أن عدد كبير من النقاد والجمهور بالفيلم وأعتبره الكثير من أفضل ما قدمه عام 2019، تدور أحداث الفيلم عن أسرة كورية فقيرة يحصل الابن بالحيلة على وظيفة مدرس لابنه عائلة ثرية ويستطيع الحاق باقي افراد اسرته في وظائف مختلفة لنفس الأسرة بأستخدام حيل مختلفة إلا أن يواجهوا واقعة غريبة تقلب حياتهم رأس على عقب. أفضل ما قدمه عام 2019، تدور أحداث الفيلم عن أسرة كورية فقيرة يحصل الابن بالحيلة على وظيفة مدرس لابنه عائلة ثرية ويستطيع الحاق باقي افراد اسرته في وظائف مختلفة لنفس الأسرة بأستخدام حيل مختلفة إلا أن يواجهوا واقعة غريبة تقلب حياتهم رأس على عقب.

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