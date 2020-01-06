صور.. الجوكر و أكوا مان و كابتن أمريكا يصلون حفل جولدن جلوب

وصل أبطال دي سي كوميكس و مارفيل، إلى حفل جولدن جلوب بدورته الـ 77، وخطف كل من الفنانين العالمين كريس إيفانز، وجايسون موموا، وخواكين فينيكس الأنظار لحظة وصولهم.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان بموقع التدوينات تويتر، بعض الصور لهم، وعلقت عليها قائلة: خطف كل من كريس وجايسون و خواكين الأنظار على السجادة الحمراء.

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يذكر أن كل من النجوم كريس إيفانز، وجايسون موموا، و خواكين فينيكس، شاركوا في أفلام الشركة العالمية دي سي كوميكس و مارفيل، حيث قام خواكين بشخصية الجوكر، وقام جايسون بشخصية أكوا مان، كما قام بشخصية كابتن أمريكا الفنان العالمي كريس، وحققت جميع أفلامهم في عام 2019، نجاحات مذهلة، حيث كسرت أفلامهم شباك التذاكر.