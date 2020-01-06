شاهد.. صورة ريكي جيرفيه على السجادة الحمراء لجولدن جلوب

تألق الكوميديان ريكي جيرفيه على السجادة الحمراء الخاصة بحفل الجولدن جلوب والذي يقدمه بالمشاركة مع عدد من النجوم الآخرين، حرصت الصفحة الرسمية لحفل الجولدن جلوب على أمداد المتابعين بصور النجوم أثناء تواجدهم على السجادة الحمراء

وبالطبع من بينهم الكوميديان ريكي جريفيه.

حرصت الصفحة الرسمية للجولدن جلوب على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، أنستجرام وتويتر على متابعة جمهورهم بأحدث صور النجوم على السجادة الحمراء.

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يشار أن عدد كبير من النجوم قد حرصوا على حضور حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب من بينهم رامي مالك، كيت هارينجتون، آنا دي ارماس وغيرهم الكثير من نجوم هوليوود.

الجدير بالذكر إن حفل الجولدن جلوب قد بدأ منذ أكثر من ساعتين ويقام على خشبة مسرح دولبي في هوليوود.