تألق الكوميديان ريكي جيرفيه على السجادة الحمراء الخاصة بحفل الجولدن جلوب والذي يقدمه بالمشاركة مع عدد من النجوم الآخرين، حرصت الصفحة الرسمية لحفل الجولدن جلوب على أمداد المتابعين بصور النجوم أثناء تواجدهم على السجادة الحمراءوبالطبع من بينهم الكوميديان ريكي جريفيه.
حرصت الصفحة الرسمية للجولدن جلوب على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، أنستجرام وتويتر على متابعة جمهورهم بأحدث صور النجوم على السجادة الحمراء.
يشار أن عدد كبير من النجوم قد حرصوا على حضور حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب من بينهم رامي مالك، كيت هارينجتون، آنا دي ارماس وغيرهم الكثير من نجوم هوليوود.
الجدير بالذكر إن حفل الجولدن جلوب قد بدأ منذ أكثر من ساعتين ويقام على خشبة مسرح دولبي في هوليوود.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. صورة ريكي جيرفيه على السجادة الحمراء لجولدن جلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.