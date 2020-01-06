آنا دي ارماس.. أبرز حضور حفل الجولدن جلوب 2020

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل الجولدن جلوب والظهور على السجادة الحمراء الخاصة به،و من بين الحضور النجمة آنا دي ارماس، بيل بورتر، جريتا جيروينج، بيرس بروسنان، ريكي جيرفاس وكاتلين ديفير.
أوضحت الصفحة الرسمية للجولدن جلوب على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأنستجرام أسماء بعض من النجوم الحاضرين للحفل والذي بدأ منذ أكثر من ساعة.
تألقت الفنانة آنا دي ارماس بفستان لامع من
يذكر أن حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب في نسخته ال77 يقام على مسرح دولبي في هوليوود، قدم الحفل الكوميديان ريكي جيرفيه ويشاركه عدد من النجوم.
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