فن ومشاهير

آنا دي ارماس.. أبرز حضور حفل الجولدن جلوب 2020

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حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل الجولدن جلوب والظهور على السجادة الحمراء الخاصة به،و من بين الحضور  النجمة آنا دي ارماس، بيل بورتر، جريتا جيروينج، بيرس بروسنان، ريكي جيرفاس وكاتلين ديفير. 

 

أوضحت الصفحة الرسمية للجولدن جلوب على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأنستجرام  أسماء بعض من النجوم الحاضرين للحفل والذي بدأ منذ أكثر من ساعة. 

 

تألقت الفنانة آنا دي ارماس بفستان لامع من

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اللون الأزرق القاتم، وقد حصلت على الكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي التى أشادت بفستانها وأطلالتها.

 

 

 يذكر أن حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب في نسخته ال77 يقام على مسرح دولبي في هوليوود، قدم الحفل الكوميديان ريكي جيرفيه ويشاركه عدد من النجوم.

 

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