صور.. كيت هارينجتون وزوجته على السجادة الحمراء لجولدن جلوب

اصطحب الفنان كيت هارينجتون زوجته روز ليزلي ليتواجد معها على السجادة الحمراء الخاصة بحفل الجولدن جلوب، أطلت روز بفستان رقيق من اللون الأخضر القاتم ذو الأكمام الطويلة من الشيفون المطرز الشفاف.

انتشرت بعض الصور الخاصة بكيت وزوجته أثناء

تواجدهما في الحفل والتي يظهر فيها الكثير من الرومانسية والحب التي يكنوه لبعضهما البعض.

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يشار أن النسخة السابعة والسبعين من حفل الجولدن جلوب قد بدأت منذ أكثر من ساعة وحرص

عدد كبير من النجوم لحضوره من بينهم رامي مالك، أقيم الحفل في مسرح دولبي في هوليوود وقدمه الكوميديان ريكي جيرفيه

الجدير بالذكر إن الممثل كيت هارينجتون أشتهر بسبب مسلسل صراع العروش والذي قدم فيه شخصية جون سنو، حصد المسلسل على نسبة مشاهدة عالية سواءً في أمريكا أو العالم العربي.