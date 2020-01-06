شاهد.. رامي مالك يصطحب صديقته بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2020

حرص النجم رامي مالك على الظهور بصحبة صديقته لوسي بوينتون على السجادة الحمراء الخاصة بحفل الجولدن جلوب.

Advertisements

يشار الى أن حفل الجولدن جلوب قد بدأ منذ قرابة الساعة

على مسرح دولبي في هوليوود، وهي النسخة السابعة والسبعون من حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، يقدم الحفل كل من الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه ويشاركه التقديم عدد من النجوم.

الجدير بالذكر إن الفنان رامي مالك ذو الأصول المصرية قد حصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل دور رئيسي عن فيلم بوهيمين رابسودي والذي جسد فيه شخصية المغني فريدي ميركوري.