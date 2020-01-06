شاهد.. رومان جريفين دافيس يصل حفل جولدن جلوب بدورته الـ 77

وصل الفنان العالمي رومان جريفين دافيس، إلى حفل توزيع الجوائز جولدن جلوب بدورته الـ 77، وظهر رومان بمنظر أنيق وجذاب، حيث أرتدى بدلة باللون البرتقالي.

يذكر أن الفنان العالمي رومان جريفين دافيس، يشارك في بطولة فيلم Jojo Rabbit، وهو من تأليف وإخراج تايكا وايتيتي، وبطولة كل من تايكا وايتيتي، رومان جريفين دافيس، سكارليت جوهانسون، ستيفن ميرشانت،

ألفي ألين، ريبيل ويلسون، سام روكويل.

Advertisements

وتدور أحداث الفيلم حول الحرب العالمية الثانية، حيث يكتشف الفتى جوجو، والذي يخدم في جيش هتلر أن والدته روزي تخبيء صبيًا يهوديًا في منزلهم، ويسعى جوجو لإخفاء الأمر عن قائده.