ياسمين الخطيب تشعل التريندات بصورة مع شقيقتها

أشعلت صورة جديدة لياسمين الخطيب، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيوتر، وموقع البحث العالمي جوجل، وذلك بعد أن نشرت صورة لها مع شقيقتها.
ونشرت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة لها برفقة شقيقتها نسرين منخلال حسابها الشخصي على مو قع التواصل الإجتماعي " انستجرام".
وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعي ياسمين الخطيب بسبب الشبه الكبير بينهما،
وجائت أبرز التعليقات: "انتى انهي واحده فيهم..انتو توأم ولا ايه.. مين فيكوا ياسمين".
يذكر أن ياسمين الخطيب قد أعلنت عن أولى خطواتها في التمثيل من خلال فيلم "طلعت حرب 2".
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